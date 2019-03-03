Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasındaki Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 eşitlikle tamamlandı.

03 Mart 2019, Pazar 21:40
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Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 0-0

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasındaki Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Afjet Afyonspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Hüseyin Aylak

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Mehmet Güven (Dk. 75 Ajeti), Metin Yüksel, (Dk. 65 Taşkın İlter), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç (Dk. 46 Bayram Çetin), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş ?

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 65 Mert Nobre), Sessegnon (Dk. 86 Matei), Luccas Claro, Stancu, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jeilton (Dk. 79 Nadir Çiftçi)?

Sarı kartlar: Dk. 35 Emre Öztürk, Dk. 85 Oltan Karakullukçu, Dk. 86 Uğur Akdemir, Dk. 90 1 Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Dk. 29 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

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