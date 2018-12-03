Afjet Afyonspor - Eskişehirspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1.Lig'de 14. haftanın kapanış mücadelesinde Afjet Afyonspor, evinde Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

03 Aralık 2018, Pazartesi 21:31
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Afjet Afyonspor - Eskişehirspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig'de günün tek maçında Afyonspor, Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti. 

Maçtan dakikalar 

8. dakikada ev sahibi takım soldan gelişen ataktan gelen topu Ersel Aslıyürek ayağının içiyle ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0 

19. dakikada Afjet Afyonspor’dan Mendy’nin sağ taraftan yaptığı oraya Ersel’in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 

25. dakikada konuk takım Eskişehirspor’dan Alperen Kocabaş’ın kaleye gönderdiği sert şut sonrasında top az farkla dışarı çıktı. 

50. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fıratcan Üzüm düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1 

52. dakikada ev sahibi takımdan Türker’in ceza sahasına gönderdiği top savunma Ersel’in önünde kaldı. Ersel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2 


Stat: Afyon Kocatepe 

Hakemler: Burak Şeker xxx, Emrah Ünal xxx, Cemil Tunç xxx 

AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xx, Türker Toptaş xx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin xx, Sinan Özkan xx, Timuçin Aşcıgil x (Enes Ata dk. 55 xx), Nazmi Candoğan xx, Taşkın İlter xx, İsmet Benli xx, Ersel Aslıyüksel x (Oltan Karakullukçu dk. 74 x), Bernard Mendy x (Aykut Uluç dk. 77 x) 

Yedekler: Enes Ata, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu 

Teknik Direktör: Serhat Güller 

Eskişehirspor: Ekrem xx, Semih Güler xx, Tolga x (Kaan Gül dk. 60 xx), Alperen Kocabaş xx, Mehnet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polaat xx, Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx, Cumali Sertel xx, Fıratcan Üzüm xx 

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, İsmail Oykun, Bedirhan Altunbaş, Utku Kızılkaya, Talha Erdoğan, Metehan Altunba 

Teknik Direktör: Fuat Çapa 

Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 8 ve 52) (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm (dk. 50) (Eskişehirspor) 

Sarı Kartlar: Renato Arapi, Sinan Özkan, Oltan Karakullukçu, Türker Topbaş, Bekir Demircan (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm, Kaan Gül (Eskişehirspor) 

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