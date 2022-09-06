Afjet Afyonspor - Bursaspor maç sonucu: 1-0

TFF 2'nci Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, ligin 2'nci haftasında kendi sahasında Bursaspor 'u konuk etti.

Maçta etkili olan AFJET Afyonspor, ilk yarıda girdiği ataklarda net pozisyon olmasına rağmen golü bulamadı. Bursaspor ise ilk yarıda iki net pozisyona girerken gole ulaşamadı. İkinci yarıda Bursaspor, 3 net pozisyon yakalarken, AFJET Afyonspor, maçın sonuna doğru daha fazla pozisyona giren takım oldu. Afjet Afyonspor mücadelenin 88'inci dakikasında İsmail Hakkı Doğan'ın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

Maç sonunda Bursaspor taraftarları ile AFJET Afyonspor taraftarlarının bulunduğu VIP Tribününde kısa süren olaylar yaşandı.