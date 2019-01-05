Afjet Afyonspor, Boluspor’dan Uğur Akdemir ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Uğur Akdemir'in, mor-beyazlıların Antalya kampına dahil olduğu ve ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
İHA
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Akdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Uğur Akdemir'in, mor-beyazlıların Antalya kampına dahil olduğu ve ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
İHA
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