Afjet Afyonspor - Başkent Akademi maç sonucu: 2-0

TFF 2'nci Lig’in 9'uncu haftasında Afjet Afyonspor evinde konuk ettiği Başkent Akademi'yi 2-0 mağlup etti. Maç öncesi Afjet Afyonspor taraftarları asker selamı vererek terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek verdi.

13'üncü dakikada Ali Kılıç ile Afjet Afyonspor’un geliştirdiği atakta topla buluşan Mehmet Tosun’un yerden Aykut Uluç’a bırakmak istediği pasın şiddeti kötü olunca savunma araya girdi ve pozisyonu uzaklaştırdı.

18'inci dakikada orta alanda topla buluşan Bayram, ofsayt taktiği uygulamaya çalışan Başkent Akademi savunmasının arasına nefis bir pas bıraktı. Savunma arkasına sarkan Aykut ceza alanı içerisine girer girmez yerden plase vuruşla topu ağlara göndererek Afjet Afyonspor’u öne geçiren isim oldu: 1-0.

42'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Aykut Uluç'un pasında topla buluşan Mehmet Tosun’un plase vuruşu savunmadan döndü. Önünde bulduğu topa gelişine vuran Aykut Uluç’un şutu yandan auta gitti.

44’üncü dakikada Onur Ramazan’ın sağ kanattan topu taşıyarak ceza alanına girdiği pozisyonda kale sahasına çevirdiği topa savunma ayak koydu. Ceza alanı dışına çıkan topa Bayram’ın vuruşunda top yandan auta gitti. Kalan bölümde skor değişmedi ve Afjet Afyonspor soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi.

54'üncü dakikada Doğan Ateş orta sahadan aldığı topu İlker Avşar ile buluşturdu. İlker önce düzeltti ve ardından ceza alanı dışından nefis bir şut çıkarttı. Kaleci Necati’nin uzanamayacağı noktadan top ağlara gitti: 2-0.

79'uncu dakikada Onur Ramazan’ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Tosun’un vuruşunda ağlara giden topu kaleci Necati parmaklarının ucuyla dokunarak kornere çeldi.

89'uncu dakikada oyuna giren Enes, İsmet’in pasında ceza alanında rakiplerinden birer birer sıyrılarak kale sahası içinde önünü boşaltıp, vuruşunu yaptı ancak top kaleci Necati’den döndü.

Maçı Afjet Afyonspor sahadan 2-0 kazandı.

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfırat (xxx), Efe Kurtuluş (xxx), Mücahit Adem Çelebi (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan (xxx), Doğan Ateş (xxxx), Onur Ramazan Toprak (xxx), İlker Avşar (xxxx), Mehmet Tosun (xxx) (Dk.90 Enes Ata), Fatih Selimhan Solmaz (xxx), Mehmet Tayfun Dingil (xxx), Ali Kılıç (xxx), Bayram Çetin (xxx) (Dk.81 Caner Solmaz), İsmet Benli (xxx), Aykut Uluç (xxxx) (Dk.86 Aykut Çift)

BAŞKENT AKADEMİ: Necati Yılmaz (xx), Abdullah Çelik (xx), Hasan Genç (xx), Ahmet Sun (xx), Muhammet Burak Çelik (xx) (Dk.76 Ahmet Karaman x), Yusuf Atasoy (xx) (Dk.46 Yavuz Koç xx), Suat Kaya (xx), Ömer Bozan (xx) (Dk.67 Bora xx), Polat Ertek (xx), Tolgahan Erbay (xx), Eyüp Poyraz (xx)

GOLLER: Dk.18 Aykut Uluç, Dk.54 İlker Avşar (Afjet Afyonspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Tosun, İsmet Benli (Afjet Afyonspor), Hasan Genç, Burak Çelik, Ömer Bozan (Başkent Akademi)