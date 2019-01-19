Afjet Afyonspor: 1 - İstanbulspor: 1

Maçtan dakikalar
11. dakikada Afjet Afyonspor’dan Onur Ramazan’ın ceza sahasına gönderdiği toptaa Metin'in vuruşu auta çıktı.
14. dakikada İstanbulspor oyuncularının defans’ın arkasına attığı topta Halil İbrahim Çolak kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı ve araya giren Cenk golü önledi.
18. dakikada Murat yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Top kaleci Bekir'in solundan filelerle buluştu. 0-1
54. dakikada Onur Ramazan topa yerden sert vurdu. Kaleci Muhammet topu kornere çeldi.
83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil İbrahim Sönmez’in vuruşu üstten auta çıktı
88. dakikada sol taraftan Aykut’un ceza sahasına ortaladığı topa Oltan uçarak vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
İHA