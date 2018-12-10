Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı Keramuddin Karim ve beraberindeki birkaç yöneticinin ülkenin kadın milli futbol takımı oyuncularına cinsel ve fiziksel istismarda bulundukları iddia edilmişti.

Söz konusu suçlamaların ardından dünya futbolunun patronu FIFA da konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

The Guardian gazetesinin ortaya çıkardığı bu haberin ardından Afganistan Başsavcılığı konuyla ilgili tarihi bir karara imza attı.

Keramuddin Karim'in de içinde bulunduğu 6 federasyon yöneticisinin başsavcılık tarafından görevinden alındığı belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



