Affedilenler testi geçti

Sezon başında yönetimin onayı ile teknik direktör Phillip Cocu tarafından kadro dışı bırakılan Ersun Yanal’ın gelmesi ile birlikte yeniden takıma katılan kaptan Volkan Demirel, Dirar ve Aatif’ın, önceki gün yapılan laktat testlerinden geçtikleri öğrenildi.

Bireysel antrenörlerin yönetiminde Dereağzı’nda yapılan çalışmalardan sonra ortaya çıkan raporların da olumlu olması, teknik heyeti bir hayli sevindirdi. Takıma hazır olarak gelen üç futbolcunun form durumu, teknik heyeti son derece memnun etti.