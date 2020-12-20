Oyun teknolojisi piyasasında adından oldukça söz ettiren SteelSeries yaklaşık bir buçuk ay önce yeni kablosuz mouse’u SteelSeries Aerox 3 RGB Wireless Gaming Mouse’u tanıtmıştı. Oldukça hafif ve ileri bir teknolojiye sahip bu cihazı sizler için inceledik.

Sadece 66 gram ağırlığına sahip oldukça hafif, yeni SteelSeries Quantum 2.0 Wireless teknolojisine sahip olmasından ötürü sabit ve güçlü bir şekilde kablosuz verileri alma özelliği bulunuyor. 2.4 Ghz hızı sayesinde, kullanacağınız cihaz ile hızlı bir eşleştirme imkanı aynı zamanda hızlı oyun kalitesi sunar, dilerseniz Bluetooth 5.0 ile de eşleştirerek kullanabilirsiniz fakat oyunculara tavsiyemiz 2.4 Ghz modunu kullanmaları olacaktır.

Oyuncular, oyun oynarken aynı zamanda atıştırmalık yemeyi ve çeşitli içecekler tüketmeyi genelde sever, bununla ilgili AquaBarrier özelliği bulunan bu oyuncu faresi, su direnci, toz, kir ve yağa dayanıklı bir şekilde tasarlanmıştır fakat siz yinede bunu fazla su istimal etmeyin. Ayrıca, 18.000 CPI, 400 IPS, ve 40G optik sensör ile özel bir deneyim yaşayacaksınız. 200 saat pil ömrü, kendi pilini bulunduran bu cihaz 15 dakikalık şarj etme süresi ile 50 saate kadar dayanabilir. Yüksek şarj hızına ek olarak, standart USB-C bağlantısının takılması kolaydır ve fareyi yedek parça kablo seçenekleriyle özelleştirmenizi sağlar. Üzerinde 6 tane tuş sayısı bulunmaktadır ve sağ elini kullanan oyuncular için tasarlanmıştır.

Üzerinde RGB ışıkları ile hoş bir görüntüye sahip bu mouseun kablolu modeli de bulunmaktadır, kablolu modelinin fiyatı 649 TL civarlarında iken, kablosuz modeli 999 TL fiyatından satılmaktadır.

Can Bekrioğlu www.esporland.com