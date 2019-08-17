Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda Çek ekibi Sparta Prag’ı 2-2’nin rövanşında 2-1 yenerek Play-Off’a yükseldi. Fırtına, Rumen ekibi Craiova’yı eleyen Yunan temsilcisi AEK ile eşleşti. İlk karşılaşma 22 Ağustos’ta Yunanistan’da, rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon’da oynanacak. Yunanistan’ın en büyük kulüplerinden birisi olan ve tarihinde 30 kupası bulunan AEK, geçen sezonu PAOK ve Olimpiakos’un ardından 3. sırada tamamlamıştı.