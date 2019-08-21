AEK - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Şifresiz mi?)

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, turun ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, gruplara kalma noktasında son viraj olan play-off turunda 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova’yı elemişti.

AEK - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spyros Louis Stadı'nda 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER:

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Krsticic, Slmoes, Chico, Mantalos, Livaja, Oliveira

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, A.Parmak, Sosa, A.Ömür, Ekuban, Anthony, Sörloth

Sahne yine Sörloth’un

Trabzonspor’un en büyük kozu Alexander Sörloth... İngiliz ekibi Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralanan Norveçli golcü, UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan maçlarda ve ligin ilk haftasındaki Kasımpaşa karşısında ağları sarsmayı başarmıştı. Bordo-Mavili forma ile 3 maçta 3 kez fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, AEK karşısında da teknik direktör Ünal Karaman’ın en önemli hücum silahı olacak.

Karaman ideal kadroya dönüyor

Süper Lig’in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça Avrupa Ligi’ndeki Sparta Prag karşılaşmasının 11’inde değişiklikler yaparak çıkan teknik direktör Ünal Karaman’ın, AEK mücadelesiyle yeniden ideal 11’ine döneceği öğrenildi. Karaman’ın, Kasımpaşa mücadelesine göre Fernandes, Campi, Mikel ve Yusuf Sarı’yı kulübeye çekerek AEK karşısında bu oyuncuların yerine Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Ekuban’a forma vermesi bekleniyor.

Fırtına’da sadece 2 eksik var

Bordo-Mavililer’de geçen sezonun ilk yarısının son maçında Rize karşısında sakatlanan ve aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi ile ağrıları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Yunanistan’a götürülmedi. Fırtına’da iki oyuncu dışında eksik bulunmuyor. AEK’da ise tek eksik Viktor Klonaridis. Yunan oyuncu, sakatlığı nedeniyle kritik karşılaşmada görev yapamayacak.

AEK taraftarı stada alınmayacak

Karadeniz devi, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Prag ile Çekya’da oynanan ilk karşılaşmayı rakibin cezası nedeniyle seyircisiz oynamıştı. Bu akşam AEK ile Yunanistan’da gerçekleşecek karşılaşmada da ev sahibi ekibin taraftarları cezaları nedeniyle stada alınmayacak.

Rakip ilk kez Yunan ekibi

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde ilk kez bir Yunan takımı karşısında tur mücadelesi verecek. Bu akşam AEK Atina ile kozlarını paylaşacak olan Bordo-Mavili ekip, rakibini elemesi durumunda ilk kez karşılaştığı bir Yunanistan takımını kupanın dışına itmiş olacak.