UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile liderlik yarışı veren Fenerbahçe , Güney Kıbrıs deplasmanında AEK Larnaca ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Kendi ligindeki son 4 maçın 3'ünü kazanan AEK Larnaca, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ise 3 maçta 1 galibiyet aldı ve 3 puanda. Güney Kıbrıs temsilcisinde tecrübeli kanat oyuncusu Bruno Gama dışında eksik yok. 10 sene öncesine kadar La Liga'da çalışan TD Jose Luis Oltra, Fenerbahçe ile evlerinde oynayacakları maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. "1 puanla yetinemeyiz, kazanmak için oynayacağız..." dedi. Takımın etkili isimlerinden Adam Gyurcso muhtemelen ilk 11'de olacak. Macar sol açık İstanbul'da sahne almamıştı. Oltra, Kadıköy'de Rafa Lopes ile maça başlamıştı ancak bu kez hücum merkezinde Ivan Trickovski göreceğiz. Savunmadaki "Milicevic & Tomovic" ortaklığı ve sağ bekteki Roberto Rosales aynen devam edecektir.

Fenerbahçe ise geçtiğimiz hafta sonu, Ferdi Kadıoğlu'nun son anda kadrodan çıkarıldığı Fatih Karagümrük maçını 90+5'te Michy Batshuayi'nin golüyle 5-4 kazandı. Batshuayi, AEK Larnaca karşısında geçen hafta galibiyet perdesini de açan isim olmuştu. Belçikalı golcü deplasman yolculuğu öncesi son antrenmana çıkmadı; durumu maç saati netleşecek. Miha Zajc, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Luan Peres kamp kadrosunda yer almadı. TD Jorge Jesus sıkışık fikstürde "rotasyon" kartını oldukça fazla kullanıyor... Arda Güler ve Serdar Aziz'i ilk 11'de izleyebiliriz. Kayserispor karşılaşması dışında gol katkısı veremeyen Joao Pedro'nun da ritim bulması açısından ilk 11'de başlatılması şaşırtmaz. Ligde kenardan gelen Ezgjan Alioski ile Diego Rossi ilk 11'e yakın diğer isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- AEK Larnaca iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünde kalesini gole kapattı!

- Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 7 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildi. (4B 1M)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %40'lık kesim kadro kalitesi yüksek olan sarı-lacivertlilerden Larnaka'da galibiyet bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU HALİL DEMİRKAN’IN TERCİHİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, Larnaca deplasmanına çıkıyor. Larnaca'nın, ilk iki iddiasını güçlü bir şekilde devam ettirebilmesi için mücadeleden mutlaka galibiyet ile ayrılması gerekiyor. Ev sahibinin mücadelede riskler almasını bekliyorum. Temsilcimiz Fenerbahçe ise hafta sonunda oynanan Karagümrük mücadelesinde savunma olarak iyi bir görüntü vermemişti. Mücadelede ev sahibi ekibin gol bulacağını düşünüyorum.