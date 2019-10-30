Advocaat, Feyenoord ile imzaladı

Feyenoord, Jaap Stam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı.

Hollandalı eski milli futbolcu Stam’ın, mart ayında 2 yıllık sözleşme imzaladığı Feyenoord’daki teknik direktörlük dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 47 yaşındaki Stam, ligin 11. haftasında 4-0 kaybedilen Ajax maçı sonrası görevinden ayrıldı.

Eredivisie’deki son 6 karşılaşmasının yalnızca 1’ini kazanabilen Feyenoord, lider Ajax’ın 15 puan gerisinde 12. sırada yer alıyor.

Hollanda ligi ekibi Jaap Stam'dan boşalan teknik direktörlük görevine Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam hatırlanacağı üzere bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı.

Advocaat'ın kariyeri

Hollanda Milli Takımı’nda 3 dönem görev alan Advocaat, 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırdı. Kariyerinde AZ Alkmaar, PSV, Glasgow Rangers, Zenit, Sparta Rotterdam ve Utrecht kulüplerinin yanı sıra Rusya Milli Takımı’nın da teknik direktörlüğünü üstlenen Advocaat, 2016’nın şubat ile mayıs ayları arasında Feyenoord Kulübünün teknik heyetine danışmanlık yapmıştı.