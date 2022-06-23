Tecrübeli orta saha için Fiorentina, Napoli ve Beşiktaş 'ında masada olduğu vurgulandı. 28yaşındaki futbolcu, Hellas Verona'da form agiyerken, ön libero, merkez orta saha, orta saha sağ, orta saha sol, on numaranın yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor.

Ekuban'ın fiyatı 4 milyon Euro

Kartal'ın santrfor adaylarından biri olan Ekuban için İtalyan basını, Genoa'nın 4 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğini duyurdu. Bununla beraber 28 yaşındaki Ganalı golcünün 2024'ekadar sözleşmesinin bulunduğu vurgulanırken Beşiktaş için önceliğin kiralama olduğu aktarıldı. Bu teklife de Genoa'nın sıcak bakabileceği ifade edildi. Bununla beraber iki kulüp arasındaki görüşmelerin de hızlandığı vurgulandı.

Hücum hattına genç yetenek

Beşiktaş'ın20yaşındaki Mario Ilievski'nin transferini bitirmeye yakın olduğu bildirildi. Kuzey Makedonyalı golcü, kariyerini Bulgaristan2. Ligi'nde Septemvri Sofia'de sürdürürken, yabancı basına yansıyan haberlere göre; Kartal, bu oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Ilievski geçen sezon36 maçta 15gol,9asistlik performans sergiledi. Bununla beraber Kuzey Makedonya'nın U21 takımında 7 maça çıkarak 2 golün altına imza attı.