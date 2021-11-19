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Adrien Moerman, EuroLeague'de 1000 ribaunda ulaştı

Anadolu Efes’in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, Lacivert-Beyazlı ekibin Monaco'yu 98-77 mağlup ettiği maçta EuroLeague kariyerinde 1000 ribaunt barajını geçti.

19 Kasım 2021, Cuma 22:22 Son Güncelleme:
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Adrien Moerman, EuroLeague'de 1000 ribaunda ulaştı

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco’yu 21 sayı farkla 98-77 yendi. Efes’in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, EuroLeague'de kariyerinde 1000 ribaunt barajını geçti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 9. sezonunu geçiren Moerman, daha önce 193 karşılaşmada 993 ribaunt aldı.

Monaco müsabakasıyla 194. maçına çıkan Moerman, ikinci yarının başında aldığı 7. ribaunduyla Turkish Airlines EuroLeague kariyerinin 1000. ribaundunu toplamış oldu.


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(ÖZET) Anadolu Efes-Monaco maç sonucu: 98-77


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