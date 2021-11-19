Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 11. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco’yu 21 sayı farkla 98-77 yendi. Efes’in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman, EuroLeague'de kariyerinde 1000 ribaunt barajını geçti.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 9. sezonunu geçiren Moerman, daha önce 193 karşılaşmada 993 ribaunt aldı.
Monaco müsabakasıyla 194. maçına çıkan Moerman, ikinci yarının başında aldığı 7. ribaunduyla Turkish Airlines EuroLeague kariyerinin 1000. ribaundunu toplamış oldu.