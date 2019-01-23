Adriano’yla 2021’e!

Katalan devi Barcelona’daki 6 yıllık macerasının ardından 2016 senesinde Beşiktaş’a transfer olan Adriano Correia’nın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. 34 yaşındaki sol bek için Katar ve Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden gelen teklifleri değerlendiren ancak önerilen bedellerin beklentinin altında olması sonrasında yola devam kararı alan Beşiktaş’ın, Sambacı’ya yapacağı teklif belli oldu. Başkan Fikret Orman’ın talebi üzerine harekete geçen İkinci Başkan Serdal Adalı’nın, Adriano’yla özel olarak bir görüşme yaptığı ve sözleşme yenileme tekliflerini bizzat ilettiği kaydedildi.

Olumlu yanıt verdi

Başarılı futbolcunun da futbol hayatına Beşiktaş’ta devam ettiği için mutlu olduğunu ek olarak ailesinin de İstanbul’daki yaşantısından memnun kaldığını söyleyerek yola devam kararına olumlu yanıt verdiği bildirildi. Bu gelişme sonrasında tarafların arasında yeni kontrat pazarlıklarının başladığı belirtildi. Yönetimin, tecrübeli isme 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği ifade edildi.

Orhan Yıldırım