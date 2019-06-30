Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı belirsizliğini koruyan Adriano Correia'nın transferiyle ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Brezilya'da yayım yapan Globo Esporte adlı internet sitesi, 34 yaşındaki sol bekin Sao Paulo kulübüyle gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını yazdı.

Haberde Sao Paulo kulübünün Adriano'ya öncelikli olarak düşük maaş ve kısa süreli bir kontrat önerdiği, oyuncunun beklentileri karşılaması durumunda ise zam ve yeni sözleşme garantisi verdiği ifade edildi. Site, Adriano'nun teklifi düşünmek için süre istediği ancak talep ettiğinin çok altındaki bu teklife olumlu yanıt vermesinin çok zor olduğunu yazdı.

Geride kalan sezonda Siyah Beyazlı ekiple 29 maçta forma giyen tecrübeli savunmacının bonservisi elinde olsa da Sao Paulo kulübünün içinde bulunduğu mali durum transferin önünde ciddi bir engel olarak duruyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler