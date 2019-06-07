2 sezondur şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Başakşehir, önümüzdeki sezon öncesi kadro maliyetini ciddi oranda düşürmeye hazırlanıyor. Abdullah Avcı’nın ayrılış sürecinde Beşiktaş’a zorluk çıkartmayan Başakşehir ile transfer döneminde de Siyah-Beyazlı yönetim sık sık masaya oturacak gibi.

Visca’yı hali hazırda listede tutan Kartal’da, gündeme sürpriz bir isim daha geldi: Gael Clichy...

Sözleşmesi biten Adriano ile yolları ayıran Beşiktaş, şartların oluşması halinde Caner’in yanına yabancı oyuncu almayı planlıyor.

‘Maliyeti uyarsa’

Abdullah hoca, transferde hata yapmamak adına Başakşehir’den eski öğrencisini yönetime önerdi, “Maddi şartları bize uyarsa, direkt katkı sağlar. Sezon boyunca sol tarafı düşünmeyiz” dedi. Başakşehir’le 1 yıl daha mukavelesi bulunan 33 yaşındaki Fransız bek için nabız yoklanacak.