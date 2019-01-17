Negredo, Pepe ve Babel'le yollarını ayıran Beşiktaş, bu ayrılıklardan maddi anlamda ciddi tasarruf sağlarken bazı tecrübeli futbolcularını ise kadroda tutmaya çalışıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya geken tekliflerden haberdar olan Siyah-Beyazllıar, Brezilyalı sol beki tutmak için yeni bir kontrat önerecek.

Daha önce sözlü olarak Adriano'ya mukavele yenileme isteğini ileten yöneticiler, Santos'un devreye girmesi nedeniyle elini çabuk tutacak. Santos kulübünün teklifine ilk başta sıcak bakan Adriano, yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda anlaşma zemini bulamayınca Brezilya ekibine olumsuz yanıt verdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda 34 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme uzatmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Adriano ile masaya oturacak.

Yardımcı olacak

Beşiktaş'ta oynamaktan her fırsatta mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcunun ise opsiyonsuz 2 senelik mukavele istediği ifade edildi. Yönetimle daha önce görüşen Adriano'nun, 'Ailemi buraya getirdim. İstanbul'da yaşamayı çok seviyoruz. Sözleşme süresinde anlaşabilirsek ben de yıllık ücret konusunda ortak bir noktada buluşmamıza katkı sağlarım' dediği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı yönetimin ilerleyen yaşına rağmen Adriano ile makul koşullarla 2 yıllık sözleşme yenilemeye sıcak baktığı aktarıldı. (Skorer)