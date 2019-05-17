Adriano’dan mesaj: Teklif bekliyorum

34 yaşındaki brezilyalı yıldız, “ailem ve ben burada çok mutluyuz. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. takımda kalmak istiyorum. ancak şu ana kadar yönetimden bir teklif yok. Önümüzde 2 maç var. Öncelikle bunları kazanmamız gerekiyor. Ben kendimi en iyi şekilde son 180 dakikaya hazırlıyorum. Sonrası için de yönetimden teklif bekliyorum. İlk tercihim her zaman Beşiktaş olacaktır” dedi.

Bu sezon ligde 21 maça çıkan Adriano, yıllık 1 milyon 850 bin euro garanti ücret alıyor.

Süleyman Hatısaru