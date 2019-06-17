Adriano’da Avcı devrede

Beşiktaş Yönetimi ile önceki gün restleşerek Brezilya’nın yolunu tutan Adriano için, teknik direktör Abdullah Avcı devreye girdi. Tecrübeli sol bek ile ipleri koparma noktasına getiren siyah-beyazlı yönetim, Avcı’nın isteği üzerine, yeni bir teklif sunma kararı aldı.

Beşiktaş’tan yıllık 2 milyon euro ile birlikte 2+1 senelik sözleşme isteyen Adriano’ya 1.5 milyon euro teklif edilmiş, bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık önermişti. Yönetimin bunda iyileştirmeye gideceği, yııllık 1.7 milyon eurodan iki yıllık teklif sunabileceği iddia edildi. Siyah-beyazlıların önerisine bugün yanıt verecek olan Brezilyalı futbolcu, önceki gün eşyalarının toplatılmasını istemişti.

Oyuncuyla görüştü

Önce Adriano sonra yönetimle görüşen Abdullah Avcı’nın ise, “Bu seviyede bir oyuncu bulabilmek kolay değil. Hem tecrübeli hem de birçok mevkide görev alabiliyor. Takıma liderlik yapıyor. Şampiyonluk tecrübesi var. Takım oyunu oynuyor. Maddi açıdan sıkıntı olmuyorsa kalmasında fayda var” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Adriano’nun takımda kalmasını isteyen Abdullah Avcı’nın, böylece sol bek transferine gerek kalmayacağını ve diğer mevkiler için maddi ve teknik avantaj sağlanacağını da söylediği bildirildi.

Çare iç bünyede

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, acil takviye yapılması gereken mevkiler dışındaki transfer çalışmaları için, kamp çalışmalarına göre rapor hazırlayacak. Sağ ve sol kanat isteyen Avcı, Quaresma, Lens ve Orkan’ın performansına göre karar verecek.

Kulübün yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Avcı, bu nedenle takım içerisinden çözüm yaratma seçeneğini göz ardı etmeyecek. Pahalı transfer yaparak, takımın maddi dengelerinin yanı sıra, iç huzurunu da bozmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, bu nedenle teknik heyet ile el ele vererek, bazı çözümleri kendi bünyesinde arayacak.

(Milliyet)