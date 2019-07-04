Adriano ülkesine geri dönüyor

Sözleşmesi sona eren Adriano ile masaya oturan Beşiktaş, anlaşma sağlayamadı.

04 Temmuz 2019, Perşembe 06:01
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Adriano ülkesine geri dönüyor

34 yaşındaki futbolcunun kafasındaki ilk düşüncenin ülkesine geri dönmek olduğu öğrenildi. Brezilya ekibi Santos ile görüşme halinde olan tecrübeli futbolcunun, 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Geldiği günden beri istikrarlı bir oyun ortaya koyan Adriano, eski teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezlerinden biri olmayı başarmıştı. 2016 yazından bu yana Süper Lig’de 78 maça çıkan Adriano, 3 gol atarken 10 da asist yaptı.

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