Adriano: Sahadan mutsuz ayrılıyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı ve iki puan kaybetti. Beşiktaş'ta Quaresma 87. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk takımın golünü 69. dakikada Dorukhan kendi kalesine atarken Beşiktaş'ın golünü 74. dakikada yine Dorukhan kaydetti. Siyah-Beyazlılar, kaybedilen 2 puanın dışında kötü oyunla da taraftarını busezon genelinde olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğrattı.

Mücadelenin ardından Siyah Beyazlı ekibin tecrübeli beki Adriano, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Adriano'nun maç sonu açıklamaları:

"Sahadan mutsuz ayrılıyoruz. Oyunun kontrolü bizdeydi ama bir gol yedik. Kaçırdığımız pozisyonlarda daha sakin olabilirdik. Beraberliği yakaladık ama istediğimiz yoğunluğu yakalayamadık."

"Gol atınca mutlu oluyorsunuz ama bugün atamadık. Önümüzde 15 maç var, bazı şeyler zora girdi ama bu formayı taşımanın verdiği onurla, gururla çalışacağız. 15 maçta bu formayı hakkıyla terletmek istiyoruz. Ancak şansımız bu beraberlikle azaldı."







