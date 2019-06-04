Adriano resmen açıkladı! İşte yeni takımı

2016 yılında Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Adriano, ülkesinde yeni takımını açıkladı.

Brezilyalı futbolcu Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo ile anlaşmaya vardığını ve sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Brezilyalı sol bek, ' Benimle bir çok kulüp ilgilendir. Bunlardan biri de Sao Paulo'ydu. Sao Paulo'ya kariyerimi devam etmeme fırsat verdiği için teşekkür ederim. Sözleşme imzalama konusunda iyimserim. Detayların da giderilmesinin ardından sözleşmeyi imzalayacağım' açıklamasında bulunarak yeni takımının Sao Paulo olduğunu bildirdi.

Bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi karşılaşmada forma giyen Adriano, 2 asist yaparken 4 de sarı kart gördü.