Adriano gitti! Rota Umut Meraş...

Siyah-beyazlılarda sol bek transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Abdullah Avcı’nın kadroda görmek istediği isimlerden Adriano, resmen Brezilya’da Atletico Paranaense takımıyla 2 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

24 Temmuz 2019, Çarşamba 09:25 Son Güncelleme:
- A +
Adriano gitti! Rota Umut Meraş...

Bu gelişmenin ardından transferde öncelik tekrar sol bek bölgesine verildi.

Bursaspor’lu Umut Meraş’ın adı tekrar öne çıkarıldı. Uzun süredir Beşiktaş’ın takibinde tuttuğu tecrübeli sol bek konusunda çalışmaların tekrar hızlandırıldığı bildirildi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın, sol bek takviyesini hızlıca istediği belirtildi.

(Milliyet)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...