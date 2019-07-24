Adriano gitti! Rota Umut Meraş...
Siyah-beyazlılarda sol bek transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Abdullah Avcı’nın kadroda görmek istediği isimlerden Adriano, resmen Brezilya’da Atletico Paranaense takımıyla 2 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu gelişmenin ardından transferde öncelik tekrar sol bek bölgesine verildi.
Bursaspor’lu Umut Meraş’ın adı tekrar öne çıkarıldı. Uzun süredir Beşiktaş’ın takibinde tuttuğu tecrübeli sol bek konusunda çalışmaların tekrar hızlandırıldığı bildirildi.
Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın, sol bek takviyesini hızlıca istediği belirtildi.
(Milliyet)