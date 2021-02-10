Dünya genelinde futbol en önemli spor branşlarından bir tanesidir. Her yaştan kişinin ilgisini çeken futbol dünya ülkelerinin de bir noktada birleşmesine yardımcı olur. Yapılan müsabakalar ile en iyi takımlar ve en iyi futbolcular seçilir. Yapılacak müsabakalarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen futbol takımları en başarılı futbolcuları almak için çaba gösterirler. O nedenle futbolcular bulundukları takımlardaki performanslarına göre değerlendirilirler. Bu başarılara göre bonservis bedelleri de farklılık gösterebilir. Brezilyalı futbolcu Adriano Correia Claro dünya genelinde en bilinen futbolcular arasında yer alıyor.

Adriano Correia Nereli?

KAS Eupen'de forma giyen Adriano Correia Claro 26 Ekim 1984 yılında Brezilya'nın Curitiba kentinde dünyaya geldi. 1,73 metre boyundaki başarılı futbolcu Adriano sol bek mevkiinde görev yapıyor. Brezilyalı başarılı futbolcu Adriano alt yapı kariyerine Coritiba takımında başladı. 2002- 2004 yılları arasında Coritiba futbol takımında oynayan Adriano bu takım ile 81 maça çıkarak 2 gol atma şansı buldu.

Yetenekli bir futbolcu olan Adriano çift ayaklı olarak biliniyor. Çift ayağı ile de oynayabilen Adriano esas mevkii sol bek olmasına rağmen sağ bek, solaçık, sağ açık ve merkez orta saha bölgelerinde top koşturuyor. Adriano başarılı futbol performansı ile de dünya çapında ilgi görüyor.

Adriano Correia kaç yaşında?

Brezilyalı başarılı futbolcu Adriano 26 Ekim 1984 yılında Brezilya'nın Curitiba kentinde dünyaya geldi. Esas olarak sol bek mevkiinde oynayan Adriano 2002 ve 2010 yılları arasında Sevilla futbol takımında görev aldı. Sevilla futbol takımında forma giyen Adriano bu forma ile çıktığı 157 maçta toplam 11 gol şansı buldu. Adriano 2010 ve 2016 yılları arasında ise Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Süper Lig takımlarından Beşiktaş 'ta top koşturdu. Bu takımda da başarılı performanslar sergiledi.

Brezilyalı başarılı futbolcu Adriano Türkiye'de Süper Lig takımlarından Beşiktaş futbol kulübünde top koşturdu. Brezilya milli takımında da forma giyen Adriano Süper Lig'de 2016- 2019 yılları arasında Beşiktaş futbol takımında oynadı. Adriano Beşiktaş'ta forma giydiği sürede 78 maça çıkarak 3 gol atma şansı buldu.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Dünyadaki en başarılı takımlar arasında bulunan Barcelona'da oynayan Adriano 2010 yılından 2016 yılına kadar Barcelona forması giydi. Adriano bu takımda 115 maça çıkarak toplam 9 gol kaydetti. Barcelona'da başarılı bir dönem geçiren Adriano 2016 yılında Beşiktaş'a transfer olurken 2019 yılına kadar Beşiktaş'ta kaldı. Adriano Barcelona'dan 600 bin Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer oldu. 8 Ağustos 2016 yılında Vodafone Arena'da düzenlenen bir tören ile Adriano ve Beşiktaş arasında sözleşme imzalandı.

Adriano Beşiktaş kariyeri

Brezilyalı başarılı futbolcu Adriano 2016 yılında 600 bin Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş kulübüne transfer oldu. Başarılı futbolcu Beşiktaşlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Adriano Beşiktaş forması ile ilk maçını 20 Ağustos 2016 tarihinde Alanyaspor'a karşı verdi. Başarılı performans sergileyen Adriano Beşiktaş ile çıktığı çoğu maçta takıma puan kazandırdı. Brezilyalı futbolcu Adriano takımın ligde önemli başarılar atmasına da yardımcı oldu.

Adriano futbol kariyeri

Brezilyalı başarılı futbolcu Adriano Brezilya'nın Cortiba kentinde dünyaya geldi. Cortiba takımı ile futbola başlayan Adriano 18 yaşında A takımına çıkarak başarılı futbolunu sergiledi. Genç yetenek 2005 yılının Ocak ayında dünyanın başarılı kulüplerinden olan Sevilla'ya transfer oldu. Çift ayak ile oynayan başarılı futbolcu pek çok mevkide rahat bir şekilde oynayabiliyor. Sevilla'da ilk sezonunda toplam 20 maça çıkan Adriano 3 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.

2010 Yılına kadar Sevilla'da forma giyen Adriano 2011 yılında Barcelona futbol takımına transfer oldu. Bu transfer ile Sevilla takımı 9.5 milyon Euro, Adriano ise 4 milyon Euro aldı. Barcelona'da forma giyen Adriano ilk sezonda 31 maçta 1 gol ve 3 asist performansı sergiledi. Başarılı futbolcu Adriano bu takım ile La Liga Şampiyonluğu ve Copa del Rey şampiyonluğu yaşadı. 2016 yılına kadar Barcelona'da kalan Brezilyalı başarılı futbolcu Beşiktaş'a 600 bin Euro bedel karşılığında transfer oldu.