Adriano, Aslan olmayı bekliyor

Cim Bom’un çok istediği Brezilyalı futbolcu, Arap ve Çin kulüplerinden gelen teklifleri reddetti. İmaj değiştirip, saçını da sarıya boyatan tecrübeli golcü, kulübü Spartak Moskova’yı ikna edip, Aslan olmayı bekliyor.

21 Ocak 2019, Pazartesi 06:00
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Adriano, Aslan olmayı bekliyor

Ankaragücü karşılaşmasının ardından teknik direktör Fatih Terim’in yardımcısı Hasan Şaş, “2 forvet alacağız. 1 forvet olursa, 1 de stoper alacağız” açıklamasını yapmıştı. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının, Terim’e bir an önce transferleri hediye etmek istedikleri ve Göztepe ile hafta sonu oynanacak olan maça kadar tüm oyuncuların takıma katılmasının hedeflendiği öğrenildi. İşte bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Rus ekibi Spartak Moskova’da forma giyen Luiz Adriano’da bir an önce mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Moskava ekibi kapıyı 8 milyon Euro’dan açtı, Aslan rakamı 5 milyon Euro civarına çekmeyi amaçlıyor. Son 5 maçta 4 gol atan Adriano, Arap ve Çin kulüplerinden gelen teklifleri reddetti.

Katar’da kampta...

Tercihini Cim Bom’dan yana kullanan Brezilyalı futbolcu, Rusya Ligi’nde devre arası olduğu için şu an takımıyla birlikte Katar’da kampta yer alıyor. Son olarak saçlarını da sarıya boyatan 31 yaşındaki golcünün, Galatasaray için adeta geri sayıma geçtiği konuşuluyor.

Yakup Çınar

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