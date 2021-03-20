Adriano aşk hayatında uslu durmuyor

Brezilya ve Inter'in eski futbolcusu Adriano aşk hayatında hareketli günler yaşıyor.

Brezilya'da yayın yapan Extra Globo'nun haberine göre 39 yaşındaki eski futbolcu, bir zamanlar nişanlı olduğu Victoria Moreira ve eski kız arkadaşı Micaela Mesquita ile aynı anda aşk yaşıyor. Haberde Adriano'nun iki kız arkadaşının da bu durumdan habersiz olduğu yazıldı.

Son olarak Victoria Moreira ile lüks bir otelin kral dairesinde görülen Brezilyalı futbolcunun, Micaela Mesquita'yı da evinde sık sık ziyaret ettiği öne sürüldü.

Malikanesini satıp otele yerleşmişti

Adriano geçtiğimiz günlerde 1,4 miyon euro yaklaşık 12 milyon liralık malikanesini satıp Rio de Janeiro'daki lüks bir otele yerleşmişti.

Nişanlıyken Micaela ile aşk yaşamıştı

39 yaşındaki eski futbolcu, daha önce Haziran 2020'ye kadar Victoria ile nişanlıyken, 2016 ve 2018 arasında Micaela ile kısa bir ilişki yaşadı.