Adriano 4. kez maçı tamamlayamadı

Adriano daha 12. dakikada sakatlanarak kenara gelirken, Şenol Güneş bu sezon 12 maçta 14 kez sakatlıklar yüzünden hamle yapmak zorunda kaldı. En fazla sakatlanan ise 4 defa ile Adriano oldu. Brezilyalı, Başakşehir ve Kasımpaşa deplasmanlarında 25 ve 45. dakikalarda kenara gelirken, Vodafone Park'ta oynanan Bursaspor maçını da 82'de sakatlık yüzünden bitirememişti. Güneş bu sezon 12 farklı maçta 14 kez bu sebeple oyuncu değiştirdi. Adriano (4), Dorukhan (2), Gökhan Gönül (2), Lens, Vida, Töre, Medel, Pepe ve Mirin maç sırasında sakatlanarak kenara gelen isimler oldu.

Islık çalarak gitti

Acıyla oyundan çıkan Adriano maçı beklemeden stattan ayrıldı.. Oyuncunun giderken ıslık çalması ise dikkat çekiciydi. (Sabah)