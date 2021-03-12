İnter'in ve Brezilya'nın efsane futbolcularından Adriano, ülkesi Rio de Janerio'nun batısındaki Recreio'da yaşadığı villasını sattı.

Villayı 1,3 milyon euro yaklaşık 12 milyon TL'ye satan eski futbolcu, yeni bir yer alana kadar otelde kalmaya karar verdi. Adriano'nun oltelin kral dairesi için ayda 12 bin euro yaklaşık 110 bin TL ödüyor.

39 yaşındaki eski futbolcunun Barra yakınlarında, denize daha yakın ve şehrin karmaşasından uzakta yeni bir eve taşınmak istediği öğrenildi.