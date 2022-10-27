FANATİK röportajlara devam ediyor... Bugün Türk medyasında pek alışık olmadığımız bir röportajla karşınızdayız. Jorge Jesus'un geniş rotasyonunda en çok süre bulan isimlerin başında gelen Fenerbahçe 'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique'nin evinde eşi Adriana Muller'e mikrofonlarımızı uzattık. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi olan Muller bizlere Fenerbahçe'yi, Jorge Jesus'u, Lincoln'ü ve Türkiye günlerini anlattı, röportaja zaman zaman minik oğlu Henrico da eşlik etti. Muller, Fenerbahçe taraftarına övgüler dizerken çok da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözü Adriana Muller'e bırakırken, Youtube hesabımızdan röportajı izleyebilir ve özellikle Muller ve Henrico ile top oynadığımız renkli görüntülere ulaşabilirsiniz...





Öncelikle çok güzel bir aile imajı veriyorsunuz. Instagram paylaşımlarınızla bunu çok net görebiliyoruz. Bu müthiş birliktelik nasıl başladı, Lincoln'le nasıl tanıştınız onu öğrenmek isteriz.

"Aslında bakarsanız çok erken başladı. Lincoln o zaman 16 yaşındaydı, ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Futbola hiç ilgim yoktu ancak onu tanıdıktan sonra her şey harika ilerlemeye başladı ve öyle de devam ediyor. Lincoln inanılmaz biri... Sahada nasıl inanılmaz bir karaktere sahipse evde de bunun kat kat fazlasına sahip. Gerçek bir erkek. Babalığı ve eşliğiyle benim için mükemmel."

Lincoln Henrique maçlara nasıl hazırlanıyor, mağlubiyet sonralarında evde ne yaşanıyor?

"Kazandığımızda evdeki hava çok farklı oluyor. Bizim paylaşımlarımızda da bunu görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin maçının olduğu günler özel bizim için. Maçtan bir gün önce hazırlanmaya başlıyoruz. Lincoln'le sürekli konuşuyoruz, onu motive etmeye çalışıyoruz. O da genelde rahat olmamızı istiyor ve kazanacaklarını söylüyor. Kazandığımızda her şey mükemmel ama kaybetmeyi sevmeyen bir erkek. Kaybedince huysuz oluyor ve evin genelinde sıkıntılı bir hava hakim oluyor. Bu durumda da daha sessiz kalıp, mağlubiyeti unutturmaya çalışıyoruz."









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Jorge Jesus, Henrique'yi yoruyor mu, idmanlardan sonra eve nasıl geliyor?

"Fenerbahçe'ye gelmeden evvel Portekiz'deyken Jorge Jesus'un hayranıydım. Çok büyük bir teknik adam. Onunla çalışıyor olmamız bizim için büyük bir şans. Lincoln sorumluluk almayı ve kendisinden beklenti duyulmasını seven bir insan. Jesus de bunu Lincoln'den istiyor. İdmanlardan geldiğinde yorgun oluyor. Jesus'un, Lincoln'den beklenti içinde olup, onu zorlaması Lincoln'ün işine geliyor, bu durumu seviyor."

Muller, arkadaşımız Atalay Özçelikli'ye samimi açıklamalarda bulundu.

Hem A Milli Takımımız'ın hem de Fenerbahçe'nin maçlarını tribünden takip ediyorsunuz. Türkçe dersleri de almaya başladınız. Bugüne kadar Türkiye'ye çok Brezilyalı geldi ancak ailecek sizin kadar aidiyet gösteren insanları ilk kez görüyoruz. Kısa sürede bu aidiyeti nasıl yakaladınız?

"İlk olarak 2017'de Rizespor 'la Türkiye'ye geldik. Rize, Türkiye'de yaşamak için hazırlık dönemi gibiydi. Küçük bir şehirdi ama büyük bir sevgiyle bizi ağırladılar. O zaman da sık sık İstanbul'a geliyorduk. İstanbul bambaşka bir şehir. Başka bir yerle asla kıyaslanamaz. Burada çok mutluyum. 2017'den sonra Türkiye'ye karşı çok ciddi sempati besledim, ben kendimi Türk-Brezilyalı gibi hissediyorum. Buraya geleceğimiz de aslında içime doğdu. Rize'den ayrıldıktan sonra da tatillerimizi Türkiye'de geçirdiğimiz, 2-3 günlüğüne gezmeye geldiğimiz çok oldu. Şu anda da İstanbul'da yaşıyoruz. Muhteşem ve inanılmaz bir şehir. Her geçen gün daha büyük bir sevgiyle İstanbul'a bağlanıyorum. Şu anda Türkçe derslerine başladım, en kısa sürede tercümeye gerek kalmadan konuşabilmek istiyorum."





Lincoln'ün Fenerbahçe'ye transferi sürecinde ne konuştunuz, sizi ne ikna etti?

"Aslında çok ikna etmesi gereken durum olmadı. Ben o sırada Brezilya'daydım, çok fazla telefon trafiği vardı ve hangi takıma gideceği henüz belli değildi. Lincoln beni aradı 'Hazır mısın?' dedi, benim de cevabım 'Eğer İstanbul'a gidiyorsak hazırım' oldu. Normalde Lizbon'a geçecektik ama biletimi hemen İstanbul'a değiştirdim ve imza için Türkiye'ye geldik."

Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer nasıl?

"Biz futbolun merkezinden, Brezilya'dan geliyoruz. Ancak Türkiye'deki tutku bambaşka. İnanılmaz bir ilgi ve bağımlılık var futbola karşı. Objektif olarak söylüyorum, Türkiye'ye geldiğimizde bir şansımız olsaydı seçmek için Fenerbahçe taraftarından başkasını seçmezdik. Muhteşem bir Fenerbahçe ailesi var, bize karşı, çocuklarımıza karşı gösterdikleri inanılmaz bir sevgi var, bizi çok güzel kucakladılar. 1.5 yaşındaki oğlum ağladığında ona Fenerbahçe marşı açıyorum ve sakinleşiyor. Herkes çizgi film açar ben Fenerbahçe taraftarını açıyorum ve işe yarıyor. Şükrü Saraçoğlu'ndaki ambiyans harika."

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Türk yemekleriyle aranız nasıl? Lincoln'ü mutfakta görür müsünüz? Yemeklerle arası nasıl?

"Biz ailecek Türk yemeklerine çok alıştık, çok seviyoruz. Özellikle omlet ve pideye bayılıyoruz. Lincoln da iyi yemek yapar, onu mutfakta sık sık görürüz, evde onun yemeklerini yiyoruz."

Siz de influncerlık yapıyorsunuz. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçiniz var. Influencer olmaya nasıl karar verdiniz?

"2015'te başladı bu hikaye, sonrasında her geçen gün takipçim artmaya başladı. Bu gücümü insanlara yardım etmek için kullanıyorum. Çok fazla sosyal yardım projelerine destek veriyoruz. Özellikle şiddet gören kadın ve çocuklara karşı projelerimiz var Brezilya ve Portekiz'de. Yakın zamanda Türkiye'de de şiddet gören kadınlar için bir proje gerçekleştirmeyi düşünüyorum."

Özellikle takipçileriniz Brezilya ve Portekiz'den... Ancak son dönemde Türk takipçi sayınız da arttı. Türkler'den de ciddi ilgi var. Bu ilgiyle alakalı ne söylemek istersiniz?

"Bazen yurt dışındaki arkadaşlarım da 'Ne kadar çok Türk takipçilerin var' diyorlar, şaşırıyorlar. Hepsinin bana göstermiş olduğu sevgi ve ilgiye bayılıyorum. Müthiş bir duygu."





Instagram'da cesur paylaşımlarınız var ve ilgi görüyor. Lincoln paylaşımlarınız hakkında ne düşünüyor, size tavsiyeler veriyor mu?

"Lincoln bu konuda bana bir şey söylemiyor. Bizim aramızda çok büyük bir güven var. Birbirimizin telefonlarında Instagram hesaplarımız açık. Hiçbir şekilde gizli saklımız yok. Onun dışında birbirimize saygımız olduğundan bir fotoğrafın sorun olacağını düşünmüyorum. Tabii ki ben de bir anne, bir eş olaraktan nereye kadar gidebileceğimi çok iyi bilen bir kadınım."



