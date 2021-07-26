Rumen futbolunun en önemli isimlerinden Adrian Mutu, şimdilerde Craoiva'da FC U Craiova 1948'i çalıştırıyor. Mutu, şehrin diğer takımı Universitatea Craiova'dan Galatasaray 'a giden Alexandru Cicaldau'nun transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cicaldau hakkında övgü dolu yorumlarda bulunsa da gelişiminin Galatasaray'a uyumuna bağlı olduğunu aktaran Mutu, "Alex, ligimizin en iyi oyuncularından biriydi. Transferinin ileri adım mı geri adım mı olacağı ona ve Galatasaray'a nasıl uyum sağlayacağına bağlı. Transferin kendisi pratikte hiçbir şey ifade etmez. Bu sadece hayatın ona sunduğu bir fırsat ama bakalım bundan ne kadar faydalanabilecek. Alex'in Galatasaray'da oynamak için gerekli yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorum ancak takımda nasıl bir rol alacağı kendisine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.