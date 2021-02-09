Türkiye'de büyük takımlarda oynamış olan futbolcular vardır. O futbolculardan bir tanesi de Adrian Ilie'dir. Adrian Ilie emekli olmuş futbolculardan bir tanesidir. Türkiye'de en istikrarlı futbolcular arasında gösterilmektedir. Forvet pozisyonunda görev yapan Adrian Ilie karyerinde birçok başarı da eklemiştir. Aynı zamanda süper lig kariyeri boyunca 1 lig şampiyonluğu ve 1 kupa şampiyonluğu yaşamıştır.

Adrian Ilie 1.80 metre boyunda olan forvet pozisyonunda görev yapmış bir emekli futbolcudur. Futbola 2005 yılında veda etmiştir. Aynı zamanda kendi ülkesinin de milli takımında 12 sene görev yapmıştır. Türkiye'de süper lig kariyeri boyunca 100 maçta forma giymiştir.

Adrian Ilie nereli?

Adrian Ilie Romanya'nın Craiova şehrinde dünyaya gelmiş olup aslen Rumen bir futbolcudur.

Adrian Ilie kaç yaşında?

Adrian Ilie 1974 doğumludur. 47 yaşındadır.

Adrian Ilie Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Adrian Ilie Süper Lig'de ilk kez 1996 yılında Galatasaray 'da oynamıştır. Rumen oyuncunun ikinci süper lig kariyeri ise 2003 yılında Beşiktaş ile olmuştur.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Adrian İlie Türkiye'ye Steaua Bükreş takımından gelmiştir.

Adrian Ilie kimdir?

1974 yılında Craiova Romanya'da dünyaya gelmiştir. Adrian İlie futbol kariyerine ilk kes doğduğu şehirde başlamıştır. Electroputere Craiova kulüü ile birlikte 1991 yılında ilk kez profesyonel maçta görev almıştır. Romanya takımı ile 31 resmi maçta orma giymiş 12 gol atmayı başarmıştır. Adrian Ilie Steaua Bükreş takımına 1993 yılında transfer olmuştur. Tam 3 sene bu takımda forma giymiş ve takımının neredeyse bütün maçlarında forma giymiştir. Adrian Ilie forvet mevkinde 85 maçta forma giymiş ve 28 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 1996 yılında ise Galatasaray'ın teklifini kabul etmiştir.

Adrian Ilie Galatasaray'ın teklifini kabul etmiş ve böylelikle süper lig kariyerine merhaba demiştir. Galatasaray ile tam 30 maçta forma giymiştir. 2 sene sarı kırmızılı kulüpte forma giyen Adrian İlie 12 gol atmıştır. 1998 yılında karşılıklı olarak Galatasaray ile yollarını ayırmıştır. 1998 yılında İspanya'nın en köklü kulüplerinden olan Valencia kulübü ile anlaşmıştır. Valencia kulübü ile birlikte 1998 - 2002 yılları arasında Valencia ile anlaşmıştır. 4 yıl boyunca Valencia ile oynayan Adrian Ilie 84 maçta forma giymiştir. 29 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Kariyerinin zirve noktasını Valencia forması ile yaşamıştır.

Adrian Ilie 2002 yılında Deportivo Alaves takımı ile İspanya kariyerine devam etmiştir. 1 senede bu takımda 22 maçta forma giyerek 6 gol atmayı başarmıştır. 2003 yılında ise Beşiktaş'ın teklifini kabul ederke ikinci kez Türkiye kariyerine başlamıştır. Adrian İlie Beşiktaş ile 13 maça çıkmış ve 6 gol atmıştır. Türkiye'de böylelikle 2 sene oynamıştır. Hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta etkili bir performans göstermiştir. 2004 yılında Beşiktaş ile yollarını ayırmıştır. 2004 yılında ise Zürih ile anlaşmıştır.

İsviçre ekibi Zürih'in formasını giymeye başlayan Adrian İlie 2004 ile 2005 yıllarında bu kulüpte forma giymiştir. 23 maçta 7 gol atmıştır. Zürih Adrian Ilie'nin son takımı olmuştur. Adrian Ilie 288 maçta forma giymiştir. Kariyeri boyunca 300'e yakın resmi maçta forma giymiş olan Adrian İlie 100 golü bulunmaktadır. Romanya'nın yetiştirmiş olduğu en iyi futbolcular arasında yer almaktadır.

Adrian Ilie'nin Milli Takım kariyeri

Milli takım kariyerine ilk kez 1993 yılında Steau Bükreş takımında iken davet alan Adrian Ilie Romanya'nın birinci forveti olmuştur. Romanya milli takım formasını 2005 yılına kadar giyen Adrian Ilie milli takım ile 55 maçta forma giymiş ve 13 gol atmıştır.

Adrian Ilie'nin başarıları

Adrian Ilie Steau Bükreş forması giydiği sezonda Liga 1'da 3 kere şampiyonluk yaşamıştır. 1993 - 1994, 1994 - 1995 ve 1995 - 1996 yılları arasında 3 kere üst üste şampiyonluk yaşamıştır. Ayrıca Adrian Ilie 1995 - 1996 yılları arasında da Romanya kupası şampiyonluğu yaşamıştır. Romanya süper kupasını da 1994 yılında ve 1995 yılında kazanmıştır. Adrian Ilie Galatasaray ile 1996 - 1997 yılında süper lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Ayrıca 1997 yılında da Cumhurbaşkanlığı kupası kazanarak 1993'den 1997 yılına kadar toplam 5 sene kariyerinde üst üste kupa kazanmıştır. Kariyerine Valencia'da devam ederken 2002'de la ligayı kazanmıştır. 1999 yılında ise Copa del rey'i kazanan Adrian İlie 1999 yılında İspanya süper kupasını kazanmıştır.