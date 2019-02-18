'Adrenalin Antalya’da yükseliyor'

Bisikletçiler, Tour of Antalya’da şehrin tarihi ve simge yerlerinde pedal çevirecek. "Antalya’nın tarihi değerleri" temasıyla düzenlenecek turda yarışmacılar; Perge, Termessos ve Side gibi antik kentlerden geçecek.

Köprülü Kanyon’dan start alacak turun etapları şöyle:

1. etap Köprülü Kanyon-Antalya 141 km

2. etap Antalya-Kemer-Antalya 111 km

3. etap Perge-Termessos 91,8 km

4. etap Side-Antalya 157 km

Takımlar

Antalya Bisiklet Turu’nda yarışacak takımlar ise şunlar:

Profesyonel kıta takımları: Corendon-Circus (Hollanda), Nippo-Vini Fantini-Faizane (İtalya), Israel Cycling Academy (İsrail)

Kıta takımları: Salcano Sakarya (Türkiye), Adria Mobil (Slovenya), Akros-Thömus (İsviçre), Astana City (Kazakistan), Bike Aid (Almanya), CCC Development Team (Polonya), Kometa Cycling Team (İspanya), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Lviv Cycling Team (Ukrayna), Minsk Cycling Club (Belarus), Monkey Town-A Block CT (Hollanda), Tarteletto-Isorex (Belçika), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Team Wiggins Lecol (Büyük Britanya), Tirol KTM Cycling Team (Avusturya), Vino-Astana Motors (Kazakistan)

Milli takımlar: Danimarka, Estonya, Letonya, Rusya

Kulüp takımları: Torku Şekerspor (Türkiye), Konya Bisiklet Spor Kulübü (Türkiye), Fiberli Antalyaspor (Türkiye), Club De La Defense (Fransa), Team Named Rocket (İtalya)

"Popüler bir yarış haline geldi"

Antalya Bisiklet Turu Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Turun önemine dikkati çeken Güney, "Cumhurbaşkanlığı Turu’ndan sonra ülkemizde düzenlenen en büyük bisiklet yarışı. Federasyon başkanımız da bu sekilde açıklama yapmıştı. Geçen yılki başarıdan dolayı son derece popüler bir yarış haline geldi." diye konuştu.

Güney, tura katılım için yoğun başvuru aldıklarını vurgulayarak, "Geçen seneki başarıdan sonra bu yıl yüksek talep gören bir organizasyon oldu. 100’ün üzerinde takımın talebi vardı. Bunların arasında kendi kriterlerimize uygun 28 takım belirledik. Bu yıl 21 ülkeden 28 takım ve 168 sporcu mücadele edecek. Dört Türk takımı yarışacak." ifadelerini kullandı.

Güney, turda Antalya’nın belli değerlerini tanıtmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da Antalya’nın antik kentlerine biraz vurgu yapacağız. Mayolarımızın biri de antik kentleri anlatıyor. Dört mayomuz var. Lider, sprint ve tırmanış mayoları ile bir de antik kentleri yansıtan prim mayosu bulunuyor. Bu tür organizasyonlar yüksek bütçeli organizasyonlar. Sahiplenildiği sürece devamı olabilecek organizasyonlar. Antalya bunu çok iyi sahiplendi. Antalya’daki yerel yönetimlerin organizasyona gösterdiği ilgi olağanüstü. Turizm şirketleri, geçen yılki organizasyonun tanıtıma katkısını çok iyi gördüler ve sahiplendiler. İleriki yıllarda eminim ki Antalya’nın dünya çapında önemli bir yarışı olacak."

Güney, Antalya’nın, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ndan ötürü bu tür büyük yarışlara alışık bir şehir olduğuna işaret etti.

"Çok keyifli bir tur olacağına inanıyoruz"

Aydın Ayhan Güney, turun bu yıl da Uluslararası Bisiklet Birliğinin 2.2 kategorisinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Artık bir üst kategoriye geçme zamanımız geldiğine inanıyoruz. Gelecek yıl 2.1 kategorisine çıkıp, daha büyük ve ünlü takımların gelmesini sağlayacağız. Buraya gelen takımlar ülkelerinin en güçlü takımları. O sebeple rekabet açısından çok keyifli bir tur olacağına inanıyoruz. Yarışta ünlü misafirlerimiz de olacak." diye konuştu.

Güney, bu tür organizasyonların birçok yansıması olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncellikle Türkiye’de profesyonel spor yapan gençleri motive etmesi önemli. Bu yarışlar, eminim birkaç yıl içinde Antalya’da birçok gencin bisiklete başlamasını sağlayacak. İkinci tanıtıma etkisi. Dünyada bisiklet turizmi çok gelişmiş durumda. Dünyadaki bisiklet sektörünün hacmi çok büyük. Bunda da bisiklet turizmi önemli yer tutuyor. Biz Antalya’da bunu da amaçladık. Antalya, birçok futbol takımının gelip kamp yaptığı bir yer. Hava şartları, ulaşım, oteller ve altyapı açısından çok uygun bir bölge. Neden bisiklet kampları burada yapılmasın. Bununla ilgili projeler geliştiriyoruz."

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - ERCAN ÇAKAR