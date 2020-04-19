Adolfo Gaich kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray peşinde...

Fatih Terim, Radamel Falcao giderse Alex Telles ve Armindo Bruma örnekleri gibi kulübe para kazandırabilecek bir genç yeteneğin alınmasını istiyor. Uzun boyu ve sırtı dönük oynaması, 'yeni Higuain' olarak adlandırılan Adolfo Gaich'i ön plana çıkardı. Arjantin basını, Fatih Terim'in bir süredir ismi üzerinde durduğu Arjantinli oyuncu için Galatasaray, eski golcüsü Mario Jardel'i görevlendirdiği iddia edildi. Jardel, Kolombiya'da düzenlenen 2020 CONMEBOL Olimpiyat Elemeleri'nde Arjantin U-23 Milli Takımı ile mücadele eden oyuncuyu izledi. Arjantin'in şampiyonluğa ulaşarak Olimpiyat hakkını elde ettiği turnuvadaki görüntüsüyle Gaich, Jardel tarafından olumlu şekilde raporlandı.

Adolfo Gaich kimdir, kaç yaşında, nereli?

26 Şub 1999 yılında Arjantin'in Cordona şehrinde dünyaya gelen Adolfo Gaich, San Lorenzo'da futbola başladı. Alt yaş gruplarında gösterdiği performansla Arjantin'in vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Gaich, 2018 yılında takımıyla A Takım'a yükseldi.

Lorenzo formasıyla 28 maça çıkan 21 yaşındaki genç yıldız, rakip filelere toplam 8 gol bıraktı. Arjantin U20 takımında oynadığı futbolla Gaich'in "Yeni Higuain" olabileceği yorumları ağır basmıştı. Uzun boylu ve sırtı dönük oynamayı bilen ayrıca takımı önde tutacak forvet tanımına uyan Gaich'in takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.90 boyunda olan ve 1 kez de Arjantin A Milli Takımı'nda forma giyen Gaich'in piyasa değeri ise 11 milyon euro. Geçen sezon yaz transfer döneminde Trabzonspor, ocak ara transfer döneminde ise Club Brugge ile anılmıştı.