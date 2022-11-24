ADO Den Haag, Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını açıkladı

Hollanda Eerste Divisie'de 16 haftada 16 puan toplayan ADO Den Haag, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.





Hollanda futbolunun efsane isimlerinden ve eski Fenerbahçeli oyuncu Dirk Kuyt, Hollanda Eerste Divisie ekiplerinden ADO Den Haag'ı çalıştırıyordu.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI: ZOR BİR GÜN

16. hafta sonunda 17. sırada yer alan ADO Den Haag'da Dirk Kuyt ile yollar resmen ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "ADO Den Haag için zor bir gün. Kulüp, Dirk Kuyt ile yola devam etmeme kararı aldı.

Takımdaki bu değişikliğin, işleri tersine çevirmeye yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Dirk'e profesyonelliği, bağlılığı ve adanmışlığı için teşekkür ediyoruz. Kulüp, Dirk'e gelecekte, yoluna çıkacak her şeyde başarılar biliyor. Umarım bir gün yıllarımız yeniden kesişir. Kulüp şu anda boşalan bu pozisyon için değerlendirmeler yapıyor" ifadelerine yer verildi.