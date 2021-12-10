ADO Den Haag - AZ Alkmaar II maçı önizleme

Hollanda 2'de yoluna dolu dizgin devam eden ADO Den Haag, son mağlubiyetini deplasmanda De Graafschap karşısında aldıktan sonra ligde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak çok formda. Maç başı 2.3 gol ortalamasına sahip takımın girdiği pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 15.

Bu sene 6 maçta kalesini gole kapatan ADO Den Haag, maç başı 1.2 gol yeme oranına sahip. Ev sahibi takım, Emmen ile birlikte ligde en az gol yiyen iki takımdan biri.

AZ Alkmaar II bu sene toplamda 9, deplasmanda son 6 maçtır kazanamıyor.

Oran Analizi

ADO Den Haag için karşılıklı gol YOK 2 olduğunda toplam 5 maçın %80 kısmında karşılıklı gol olmuştur.



