ADO Den Haag - AZ Alkmaar II maçı önizleme
Hollanda Eerste Divisie Ligi 19. Hafta mücadelesinde, 38 puan 20 averaj ile 3. sırada yer alan ADO Den Haag, 21 puan -5 averaj ile 14. sırada yer alan AZ Alkmaar II ile karşı karşıya geliyor. Ligde 5'te beş devam eden ADO Den Haag seriyi 6 maça çıkartmak istiyor.
Hollanda 2'de yoluna dolu dizgin devam eden ADO Den Haag, son mağlubiyetini deplasmanda De Graafschap karşısında aldıktan sonra ligde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak çok formda. Maç başı 2.3 gol ortalamasına sahip takımın girdiği pozisyonları gole çevirme oranı yüzde 15.
Bu sene 6 maçta kalesini gole kapatan ADO Den Haag, maç başı 1.2 gol yeme oranına sahip. Ev sahibi takım, Emmen ile birlikte ligde en az gol yiyen iki takımdan biri.
AZ Alkmaar II bu sene toplamda 9, deplasmanda son 6 maçtır kazanamıyor.
Oran Analizi
ADO Den Haag için karşılıklı gol YOK 2 olduğunda toplam 5 maçın %80 kısmında karşılıklı gol olmuştur.