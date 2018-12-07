Mardin Nusaybin’de 6-15 yaş arası kız çocuklarından oluşan Galatasaray Basketbol Okulu, Adnan Polat’ın desteğiyle faaliyete geçti.

Kız çocuklarını basketbol çatısı altında toplayarak sosyalleştirme ve Galatasaray sevgisi aşılamak amacıyla açılan okulun proje koordinatörü Şehmuz Ak, Polat’ın desteği sayesinde faaliyete geçtiklerini belirtti.

Ak, “Kızlarımıza böyle bir olanağı yaratıp önlerini açmak istedik. Eski başkanlarımızdan Adnan Polat’ın bu projede çok değerli desteğini gördük. Maddi manevi yanımızda oldu. O olmasaydı bu çocuklarımızı bir araya getirmekte zorlanırdık” dedi.