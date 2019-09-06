Adnan Polat: Gereksiz bir hareketti

Tıpkı mevcut başkan Mustafa Cengiz gibi, kendi döneminde ibra edilmeyerek görevinden alınan Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat, muhalefetin tavrını eleştirdi. Sürecin kulübe zarar verdiğini belirten Polat, “Bu ilk defa benim dönemimde oldu. Bence Galatasaray’ı yoran, yıpratan, başkanlık makamının ağırlığını kaybettiren gereksiz bir hareketti. Nitekim yasal yollarla usulsüz idari ibrasızlığı yok kabul eden bir karar çıktı. Yargıtay’ın 46 yargıcının oy birliği ile verdiği bir karardı. Mustafa Cengiz’de tekrar ettiler bunu. Bence yanlış, Galatasaray’a çok zarar veren bir şey. Yargıtay’ın aldığı bu kararda yok kabul edilen bir şeyi tekrar etmenin bir anlamı yok” dedi ve şöyle devam etti:

‘Tam gaz devam etmeli’

“Zaten ibra konusu, yasal mali ve idari ibra beraberdir. Dolayısıyla mali olarak ibra olan bir yönetimin, idari ibrasızlık diye bir şey olmaması lazım. Çünkü yönetmelikler, kanun üstünde olamaz. Kanuna uyması lazım. Galatasaray’ın tüzüğünde ciddi değişiklikler yapmak lazım. Çünkü o tür zafiyetlerden yararlanan insanlar oluyor. O da kulübe, camiaya ve Galatasaray’a zarar veriyor. Bence Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli.”