Adnan Polat: Böyle giderse başkan bile bulamayacaklar!

Galatasaray’ın eski başkanlarından Adnan Polat, Sarı-Kırmızılı kulüpte yaşanan sıkıntılı süreci yakından takip ediyor. 2011’de başkanlık yaptığı dönemde, bir kongreyle birlikte idari açıdan ibra edilmeyen ve görevinden uzaklaşmak zorunda bırakılan Polat, bugün Mustafa Cengiz’in başına gelen benzer süreci yakın çevresiyle değerlendirdi.

Cengiz’e tıpkı kendi döneminde olduğu gibi, büyük haksızlık yapıldığını düşünen Polat’ın, “Böyle giderse ne başkan bulabilirler ne de yönetici. Olanları üzüntüyle takip ediyorum. Galatasaray artık zarar görmemeli” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Polat’ın, tekrar başkan adayı olmak gibi bir düşüncesinin kesinlikle bulunmadığı da gelen haberler arasında.

Metin Karabaş