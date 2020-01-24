Adnan Polat: Arda Turan kararına saygı duyulmalı

“Arda Turan’ın Galatasaraylılığı ve Galatasaray’a kattıkları tartışma konusu bile değil” diyen Polat, “Buradaki karar organı Galatasaray Yönetimi ve başkanıdır. Camiayı onlar temsil ediyorlar. Onların kararı neyse herkesin saygı göstermesi lazım. Kararın ne olacağını bilmiyorum. Bugün ya da yarın herhalde karar verecekler. Arda’yı alma ve almama yönünde başkan ve yönetimi ne karar verirse herkesin saygı göstermesi lazım” ifadelerini kullandı.

‘22 yaşında kaptan yaptım’

Polat, “Siz başkan olsaydınız ne karar verirdiniz?” sorusuna, “Varsayım üzerine ahkam kesmenin anlamı yok. Arda, altyapıda beğenilmemiş ve Manisaspor’a gönderilmişti. Ben Manisaspor’dan geri aldım ve 22 yaşında kaptan yaptım. Arda ile ilgili söyleyecek bir şey yok. Arda ile ilgili fikirlerimi hepiniz biliyorsunuz” cevabını verdi.

‘İki yakası bir araya gelmez’

Kendi dönemi ibra edilmeden sona eren Adnan Polat, mevcut yönetimin de benzer bir sorunla karşılaşması hakkında, “Bu, kişisel menfaatleri için uğraşanların ortaya koyduğu bir tezgah. Galatasaray’ın, bunlardan kurtulmadığı müddetçe iki yakasının bir araya geleceğini düşünmüyorum. Galatasaray, Galatasaray’dan maddi ve manevi menfaat sağlayan yüzde 3’lük bir kesimin oyuncağı olmuş vaziyette” yorumunu yaptı.

‘Zorlu buluşması büyütülmemeli’

Nihat Özdemir, Zekeriya Alp ve Ali Koç’un Zorlu Center’daki gizli buluşmasını değerlendiren Polat, “Bence bir mahsuru yok. Saklı gizli bir şey yapmak isteseler bir yerde buluşurlardı ve kimsenin de ruhu duymazdı. Bu işleri bu kadar büyütmemek lazım” dedi.