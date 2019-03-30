Sarı-Kırmızılı kulüpte yöneticilik yapan, adı gelecek başkan adaylar arasında geçen Adnan Öztürk, daha önce adaylık ile ilgili görüşlerini FANATİK’ e verdiği röportajda anlatmıştı…

https://www.fanatik.com.tr/adnan-ozturk-ruya-gibi-bir-yonetim-kurulu-1373397

Adnan Öztürk kimdir, kaç yaşında? Adnan Öztürk ne iş yapıyor, işte detaylar…

Adnan Öztürk kimdir?

1963 yılında Düzce'de doğan Adnan Öztürk, 1982 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1986 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği'nden mezun oldu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik programını tamamlayan Öztürk, dünya çelik devi Arcelor Mittal' da başladığı kariyerine, Akdeniz - Ortadoğu ve Türkiye'nin Gelişmesinden Sorumlu Başkanı olarak devam etmektedir.





2004-2006 ve 2011-2013 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Galatasaraylılar Derneği, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Yardımlaşma Sandığı Mütevelli Heyeti, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyesidir. Galatasaray Onur Madalyası sahibidir.





Fransızca ve İngilizce bilmekte olup, evli ve bir kız babasıdır.