Adnan Januzaj müjdesi! Bonservissiz

Real Sociedad kulübü, yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadığı Januzaj'ın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Bu gelişme sonrasında gözler 3 büyüklere çevrildi.

Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın yıldız futbolcuyla ilgili girişimlere hız vermesi bekleniyor. Ancak Adnan Januzaj'ın İspanya, İngiltere ve Almanya'dan da talipleri olduğu belirtiliyor.

Anderlecht'in altyapısında futbola başlayan 27 yaşındaki futbolcu daha önce Manchester United ve Borussia Dortmund formalarını da giydi. Januzaj hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Adnan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı.

15 kez Belçika formasını giyip 1 gol kaydeden Januzaj bu sezon Sociedad'la 43 maça çıktı. Yıldız futbolcu 5 gol atarken, 3 de asist yaptı. (Takvim)