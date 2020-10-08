Adnan Dalgakıran: Yaptıklarımız icraat değil mi!

Siyah-Beyazlı yönetimin 2 numaralı ismi Adnan Dalgakıran, önceki gün aldığı sürpriz kararla kulüpteki iletişim başkanlığı görevini bırakmıştı. Tecrübeli yönetici, hem bu konu hem de kulüple ilgili olarak birçok konuda FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak kendilerine yapılan eleştirilere yanıt veren Dalgakıran, “Biz yönetime kulübün bu durumunu bilerek geldik. Bizim için, ‘Sadece ağlıyorlar, iş yapmıyorlar’ diyenler var. Öncelikle Başkanımız, bu işe ömrünü koydu. Bizlere de görevler verdi. Bunları elimizden geldiği şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” sözlerini sarf etti.

‘Fenerbahçe 25, biz 1 kişiyle...’

Kısa sürede önemli işler yaptıklarını belirten İkinci Başkan, “Bizi eleştirenlere soruyorum. Futbol takımını yenilemek icraat değil mi? Amatör branşlardaki 60 milyonluk açığı 10’a düşürmek nedir? Hem de bunları pandemi sürecinde gerçekleştirdik. Fenerbahçe, yardım kampanyasını 25 kişilik ekiple yaparken bizde 1 kişi vardı. Transferde de milyonlar verip takviye yapmadık. Ama durum ortada. 3.5 milyon TL’lik açık var” dedi.

‘Banka anlaşması değişmeli’

Yönetim olarak ilk etapta bankalar birliğiyle yapılan anlaşma üzerine çalıştıklarını söyleyen Adnan Dalgakıran, “Bu anlaşma, en büyük gündemimiz. Bunu değiştirmek için seferberiz. Bu anlaşma mutlaka değişmeli” sözlerini sarf etti. Önceki başkan Fikret Orman’ın dönemini incelettiklerini söyleyen 58 yaşındaki futbol adamı, “Amacımız birilerine çamur atmak değil. Bizden önceki yönetimin icraatlarının denetimi için tarafsız bir şirketle anlaştık. Ancak çoğu koronavirüse yakalandı. Hatta yoğun bakımdan hayata dönenler bile oldu. Süreç bu yüzden uzadı. İlk mâli kurulda raporları açıklayacağız” diye konuştu.

‘Herkesin kendi iletişimi var!’

Başkan Ahmet Nur Çebi’den aldığı iletişim görevini neden bıraktığıyla ilgili olarak da açıklamada bulunan Dalgakıran, “Bu görevi uzun süredir bırakmak istiyordum. Başkanın başının etini yedim! Sağolsun sonunda anlayış gösterdi. Benim getirmek istediğim kurumsal iletişimdi. Ancak gelinen noktada herkesin kendine has ve özel iletişiminin olduğunu görüyoruz. Daha önemli işlerle ilgilenmem gerek. Kulübün tüm kaynakları temlikli. Hacizler yaşanıyor. Futbolcuların maaşlarını ödememiz lazım. Bunlar öyle kolay işler değil. Yeni gelir kaynakları bulmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

‘Görüş ayrılıklarımız normal’

Ekip olarak her konuda ortak düşünceye sahip olmadıklarını belirten Adnan Dalgakıran, “Yönetim içinde görüş ayrılıklarımız var. Ancak bu çok normal. Başkanımızın verdiği görevleri yapmaya çalışıyoruz. Ama benim herhangi bir beklentim, reklamımın yapılması veya öne çıkma gibi bir planım yok. En iyisini yapıp görevi bizden sonrakilere devretmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Fanatik Özel / Orhan Yıldırım