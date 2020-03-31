Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, corona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Adnan Dalgakıran, NTV'ye yaptığı açıklamada "Ligin durumunu sürekli tartışıyoruz. Ahmet Nur Çebi başkanlığında internet üzerinden toplantılar yapıyoruz. Şu an tam bir kaos yönetimi var. Belirsizlikler çok fazla. Yurt dışına da bakarak, olası durumlar hakkında durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bize göre ligin devam etmesi zor. UEFA ve TFF'nin alacağı kararları uygulayacağız. Tabii düşüncelerimizi de söyleyeceğiz" dedi.

'Salgın devam ederse...'

Süper Lig'in başlama tarihiyle ilgili görüşü sorulan Adnan Dalgakıran, "Herkes sürecin nasıl ilerleyeceğine bakıyor. Vaka sayıları her gün artıyor. Uzmanların konuşmalarını bizler de izliyoruz. Bu hastalık zirve yapacak, sonra düşecek diyorlar. Ligin seyircili, seyircisiz oynanması hakkında bir şey söylemek yanlış olur. Sadece olasılıklar üzerine plan yapılmalı. Bu iş devam ederse, lig oynanamaz. peki bu ihtimal gerçek olursa, UEFA'ya kim gidecek? Bütün bunlar üzerinde düşünülmeli" ifadelerini kullandı.

İşte açıklamalarının devamı...

"Romantik olmamak lazım, bizim durumumuz zaten ortada. Bu kulübü, gelirleri temlik altında aldık. Borçların uzun vadeye yayılması gibi şeyler bekliyorduk ama şimdi, herkesin kazanın içine atıldığı bir dönem yaşıyoruz. Futbolda zaten rakamlar balon haline gelmişti. Tüm sektör etkilenecek, yeniden yapılanma olacak. Barcelona'nın maaş indirim sadece bugün için geçerli durum değil, tüm dünyada yeniden yapılandırmaya gidilecek."

"Beşiktaş'ın 56 milyon euro olan bütçesini 35 milyon euroya düşürmek zorundaydık. Şimdi çok daha ciddi tedbirlere ihtiyacımız var. Beşiktaş'ın yaşaması için, hayatına devam etmesi için zorunlu olarak yapmamız gereken şeyler var. Önümüzdeki yıllarda, futbolcu ücretleri çok ciddi derecede düşecek."

"İnsanlar şu an yaşam kaygısı içerisinde, kimse futbola para ayırmaz. Bu salgın sonrası hayat normale dönerse, insanların aklından bu olaylar silinirse, kulüplerin toparlanması en az 1 yıl alır. Beşiktaş olarak bağış kampanyası hazırladık ama şu an bunu gündeme getiremiyoruz."

"Beşiktaş, Türkiye'nin en önde kulüplerinden ve ülkenin en eski kulübü. Burada öncü olmalıyız. Bu süreçten en iyi şekilde çıkmak için UEFA'ya ve TFF'ye çeşitli önerilerimiz olacak. Beşiktaş fikren ve vizyon olarak, önümüzdeki döneme öncülük yapacaktır. Önerilerini UEFA'ya ve TFF'ya yapacaktır. Kamuoyuyla da bunları paylaşacağız."