Türk futbolu şaşırtmaya devam ediyor... Yıllardır kulüplerimizdeki teknik direktör istikrarsızlığı konuşulurken, Adıyaman FK bu konuda bambaşka bir boyuta ulaştı.

'Haftanın teknik direktörü' seçildi, gönderildi!

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman'da 10 gün önce göreve getirilen Süleyman Bilgin geçen hafta Pazarspor'u 4-0 devirdikleri karşılaşma sonrasında Kırmızı Grup'ta haftanın teknik direktörü seçilerek onurlandırılmıştı. Dün Fethiyespor'la 1-1 berabere kalan Güney Doğu ekibinde Süleyman Bilgin'le yolların ayrıldığı açıklandı.

Geçen sezon da 9 maça çıkabilmişti

Geride bıraktığımız sezonda da Sarı-Yeşilliler'de görev yapan Bilgin o zaman 9 maçta takımın başında sahaya çıkabilmişti. Genç çalıştırıcı, ikinci kez görev aldığı Adıyaman'da bu kez sadece 2 karşılaşmada kenarda yer alabildi.





'Teknik ekibim mağdur oluyor!'

10 günlük macerası sonrasında Adıyaman FK yönetimi tarafından görevinden alınan Süleyman Bilgin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tepkisini sert bir dille gösterdi. İsyan bayraklarını açan genç hoca, "Şunu özellikle belirtmek istiyorum, ortada herhangi olumsuz bir durum yok iken kulüpten ayrılmamız kabul edilemez bir durumdur. Asıl üzüldüğüm nokta ise teknik ekibimdeki arkadaşlarımın 2. sözleşmeden dolayı bu sezon mağdur olmalarıdır. Kulüp kaleci antrenörü durumundan dolayı ceza aldığı için ekibimdeki kaleci antrenöründen rica edildi, bizde bize verilen vaatler doğrultusunda kabul ettik. Gelinen bu noktada bana ve ekibime yapılanları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum!" dedi.

TFF'ye çağrı

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) da çağrıda bulunan Bilgin, "TFF’ye çağrımdır, teknik adam statüsü değişikliğinin hayata geçirilip bu mağduriyetlerin giderilmesi gündeme alınmalıdır" diye konuştu. Bilgin ve ekibinin sezonun sonuna kadar bir takımda çalışma şansı bulunmuyor.

Hocalara kısıtlama, takımlara özgürlük!

Çünkü talimatlara göre; teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüp adına tescil edilebilirler. Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 6. Maddesi'nin 5. fıkrası bir antrenörün bir sezonda en fazla iki takımda görev yapabileceğinin altını çiziyor.

3 sezondur profesyoneller

2018'de tarihinde ilk kez profesyonel lige yükselen ve 3.Lig'de mücadele eden Adıyamanspor aynı sezon küme düşerek yeniden Bölgesel Amatör Lig'e dönmüştü. 2020'de tekrar 3.Lig'e çıkan Sarı-Yeşilli ekip bu kez 4. Grubu şampiyon tamamlamış ve 2.Lig'e çıkmıştı. Hâlâ 2.Lig'de sahaya çıkan Adıyaman FK art arda üç sezonluk profesyonel macerasında tam 28 kez teknik direktör değişikliğine gitti!





İlk senede 7 hoca değişti

Güney Doğu temsilcisi, 2020-2021 sezonunda; Mehmet Ak (2), Ali Kıbıç, Erol Kapusuz, Uğur Timuroğlu, Yavuz İncedal, Hakan Karaca ve Eren Matyar yönetiminde sahaya çıktı.

Erol Kapusuz 3 kez geldi!

2021-2022 sezonunda; Tolgay Kerimoğlu, Erol Kapusuz (3), Cüneyt Dumlupınar (2), Aslan Toklu (2), Uğur Balcıoğlu, Fatih Akyel, Ergün Işık, Muzaffer Taşkın, Süleyman Bilgin, Şadi Çeri ve Özer Karataş kenar yönetiminde mücadele ettiler.

Yeni hoca aranıyor!

Adıyaman FK, 2022-2023 yani bu sezon da Ceyhun Müderrisoğlu, Erol Kapusuz, Levent Kartop, Gökhan Beklemiş ve Süleyman Bilgin'le çalıştı. Toplamda tam 28 kez hoca değişimi yaşanan Sarı-Yeşilli ekip şimdi de yeni teknik direktörünü aramaya başladı.

Adıyaman, 20 takımlı TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 19. hafta sonunda topladığı 20 puanla 13. sırada yer alıyor.

NOT: Teknik direktörlerin yanında parantez () içinde yazan rakamlar o sezon farklı dönemlerde kaç kez takımın başına geçtiğini göstermemektedir.



