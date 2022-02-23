Adıyaman FK-Afjet Afyonspor maç sonucu: 0-5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK ile Afjet Afyonspor karşı karşıya geldi. Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Raşit Yorgancılar yönetti. Ev sahibi takım Adıyaman FK’nın vasat bir oyun ortaya koyduğu maçta rakip takım Afyonspor, 45+1’de Erhan Şentürk’ün penaltıdan attığı gol ile 0-1 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında rakip takım Adıyaman FK karşısında üstün bir futbol sergiledi. Karşılaşmanın 56. Dakikasında Doğukan Ekmeksiz’in golüyle 0-2 öne geçen Afyonspor, Erhan Şentürk’ün 70, 75 ve 81. Dakikada attığı goller ile 0-5 galip ayrıldı. (İHA)