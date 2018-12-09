Adıyaman 1954 Spor-Kemerspor 2003: 3-0

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Eşref, 59'uncu dakikada Furkan ve 65'inci dakikalarda Baran kaydetti.
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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Eşref, 59'uncu dakikada Furkan ve 65'inci dakikalarda Baran kaydetti.
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