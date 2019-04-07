Adıyaman 1954 Spor - Elaziz Belediyespor: 2-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Elaziz Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

07 Nisan 2019, Pazar 18:30
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Adıyaman 1954 Spor - Elaziz Belediyespor: 2-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Elaziz Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Hasan Avcı, Harun Öztekin, Kadir Günal

ADIYAMAN 1954 SPOR: Lokman - Mehmet Ali, Hakan, İsmai , Önder, Emre, Mustafa, Batuhan, Bahtiyar, Semih, Baran

ELAZIZ BELEDIYESPOR: Engin - Muhammet, Mustafa, Arif, Gökhan, Cenk, Mazlum, Enver, Yunus, Eren, Burak  

GOLLER: Dk. 39 - Dk. 86 İsmail Bulut (Adıyaman 1954 Spor)

SARI KARTLAR: Hakan, Emre, Mustafa, Ahmet, Batuhan, Ulaş (Adıyaman 1954 Spor) - Burak, Arif, Eren, Yunus (Elaziz Belediyespor)

Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

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