Adıyaman 1954 Spor - Elaziz Belediyespor: 2-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Elaziz Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Hasan Avcı, Harun Öztekin, Kadir Günal
ADIYAMAN 1954 SPOR: Lokman - Mehmet Ali, Hakan, İsmai , Önder, Emre, Mustafa, Batuhan, Bahtiyar, Semih, Baran
ELAZIZ BELEDIYESPOR: Engin - Muhammet, Mustafa, Arif, Gökhan, Cenk, Mazlum, Enver, Yunus, Eren, Burak
GOLLER: Dk. 39 - Dk. 86 İsmail Bulut (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Hakan, Emre, Mustafa, Ahmet, Batuhan, Ulaş (Adıyaman 1954 Spor) - Burak, Arif, Eren, Yunus (Elaziz Belediyespor)
Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)