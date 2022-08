Süper Lig'de birçok takımda forma giyen, şimdilerde ise 1. Lig'de Bodrumspor için ter döken tecrübeli santrfor Adis Jahovic, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu.

"ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK TAKIMDA GÖRMEK İSTEDİ"

Adis, öncelikle Bodrumspor'a transferin hayırlı olsun. Transfer süreci nasıl gelişti? Biraz anlatabilir misin?

1.5 sene falan önce Antalyaspor'da oynarken, Başkan Ali Şafak Öztürk görevinden ayrılmıştı. O dönemlerde aslında bu projeyi konuştuk. Sonra Göztepe'ye gittim. Başkan bana, 'Bodrumspor'a başkan oldum. Gelecek misin?' diye sormuştu. Ben de 'TFF 1. Lig'e çıktığınızda geleceğim' diye söz verdim. Takımı izledim, iyi izlenimler elde ettim. Bodrumspor'da iyi bir proje olduğunu gördüm. Göztepe'den teklif gelmesini de açıkçası beklemiştim o dönem. Göztepe'den beklediğim teklif gelmedi ve Bodrumspor'a geldim.

"TFF 1. LİG ARTIK DAHA KALİTELİ"

Daha önce hem Süper Lig hem de 1. Lig tecrüben oldu. İki lig arasındaki farklılıkları bir golcü gözüyle değerlendirir misin? 6 sene önce Göztepe'ye geldiğimde Süper Lig'e çıkmıştık. TFF 1. Lig ile Süper Lig arasında ciddi farklar vardı. Şimdi biraz daha farklı. 1. Lig'deki takımlarda iyi oyuncular var. Tamam, Süper Lig kadar kaliteli bir lig değil ama kalite açısından artık daha iyi görüyorum. TFF 1. Lig artık daha kaliteli.

FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK, PLANI NE?

35 yaşındasın. Fizik olarak da iyi görünüyorsun. 2 yıllık kontrat imzaladın. Sözleşmenin sonunda 37 yaşında olacaksın. Fizik olarak 2 yıl sonra da iyi olursan futbola devam edecek misin? Bizim futbolcular olarak hayatımız gerçekten de zor! Şehirler değişiyor, ailenle birlikte taşınıyorsun. 2 senelik sözleşmem var. 2 yıl sonra ne olur bilemiyorum ama yüzde yüz devam ederim de diyemem. Fizik olarak kendime iyi bakıyorum. Önümüzdeki sürece göre geleceğimi şekillendireceğim. İlerleyen dönemlerde İzmir'de hayatıma devam edebilirim. Futbolu bıraktıktan sonra da yine futbolun içinde kalmak istiyorum. Sportif direktör ya da belki takım menajeri olabilirim. Teknik direktörlükte daha fazla stres var. Menajerlik de olabilir. Bunu düşünmek için 2 sene vaktim var. Bildiğim ve inandığım şey; futbolu bıraktıktan sonra da futbola hizmet etmek istediğim.

"1. LİG'İ HAFİFE ALMAMAK LAZIM"

Hedeflerine gelelim. Bodrumspor, tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükseldi. Sence ligde kalıcı olabilecek mi ve ilerleyen dönemlerde Bodrumspor'u Süper Lig'de görecek miyiz? Yol biraz uzun. Önümüzde çok fazla maç var. Biz de zaten maç maç bakıyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Süper Lig'e çıkmak elbette güzel olur. Bu ligi de hafife almamak lazım. Çünkü zorlu bir lig olacak. Göztepe'de örneğin; liderdik, sonra bir düşüş yaşadık ve 4. sırada yer aldık. Onun için temkinli olmak lazım. Tabii ki her maç final. Şu anda bunu konuşmak için erken diye düşünüyorum.

ADIS JAHOVIC'İN GOL HEDEFİ NE?

Futbol bir takım oyunu. Bunu göz ardı etmiyoruz. Ancak; bazen bireysel performanslar da takımı ileriye taşır. Bir golcü olarak gol hedefin var mı?

Ben Bodrumspor'a geldiğimde elbette hedefler koydum. Süper Lig tecrübem var. 18 benim favori sayım. En önemli olan Bodrumspor'un kazanmasıdır. 2 gol atacağım ama maçı 3-2 kaybedeceğiz. Bunu istemem. Ben gol atayım, takımım da kazansın. Maç maç ilerleyeceğiz. Fiziksel olarak toparlanıyorum. İyi çalışıyoruz.

"GÖZTEPE'NİN YERİ BENDE BAŞKADIR"

Göztepe, Antalyaspor, Malatyaspor, Konyaspor gibi Türkiye'de birçok takımda görev yaptın. Hangi kulüpte daha çok mutlu oldun?

Açıkçası Göztepe zamanında çok mutlu oldum. Süper Lig'de oynadım, goller attım, unutulmaz anılarımız oldu. Göztepe'nin yeri bende farklıdır. Sonra Antalyaspor'da da çok iyi dönemlerim oldu. İyi puanlar aldık, seriler yakaladık. Ama en mutlu olduğum yer doğrusu Göztepe'ydi.

"SERGEN YALÇIN İYİ BİR TEKLİF BEKLİYOR"

Birlikte çalıştığın en iyi teknik direktör kimdi? Yerli ve yabancı da olabilir...

İki ismi direkt sayabilirim. En iyisi Sergen Yalçın ve Okan Buruk. Bir de Tamer Tuna'yı sayabilirim. Ona haksızlık etmek istemem. Bu teknik direktörler bana çalıştığım dönemde çok şey kattı. Benim stilimde en iyisi Sergen Yalçın ve Okan Buruk'tur. Bazen Sergen Yalçın ile görüşüyoruz. "Baba neredesin?" diye soruyorum. Her şeyden önce çok iyi bir insan. Futbolcunun dilinden anlıyor. Sergen Yalçın ile yakın zamanda da konuştum. 'Ne zaman göreve geleceksin? Sen iyi bir teknik direktörsün' dedim. Sergen Yalçın ise bana en iyi teklifi beklediğini ve iyi bir kulüpte göreve gelmeyi hedeflediğini söyledi.

"ETO'O BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI DEDİLER"

Adın büyük kulüplerle de anıldı. Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş 'tan söz ediyorum. Hangi kulüpten en ciddi teklifi aldın?

Göztepe'de oynarken Süper Lig'e çıkmıştık. Beni Beşiktaş çok istedi. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'ın listesinde Samuel Eto'o ve ben vardım. Bir ara Samuel Eto'o Beşiktaş ile anlaştı diye duydum. Ben de Konyaspor'a gittim, imza attım. 2-3 gün sonra bir baktım Eto'o da Konyaspor'a geldi. Orada neler oldu anlayamadım. Beşiktaş da o dönem Vagner Love'u aldı. Böyle bir süreç oldu. Ama Şenol Güneş ile konuştuğumuzda beni takımında görmeyi çok istediğini söylemişti.









"ALİ KOÇ İSTEDİ, SÖZ VERDİĞİM İÇİN GİTMEDİM"

Bildiğim kadarıyla bir de Fenerbahçe'ye transfer olma durumun vardı. Ne oldu da Antalyaspor'da izledik seni?

Malatyaspor'da oynadığımda Antalyaspor beni transfer etmek istedi. Antalya'ya bir otele geldim. Servet Çetin ile konuşmalarımız oldu. Servet Çetin bana, 'Bir durum var. Fenerbahçe seni istiyor' dedi. Sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un beni Fenerbahçe'ye istediğini öğrendim. Ama biz Antalyaspor ile söz kesmiştik, orada kulübe bir söz verdim. Ben söz verdim ve Antalyaspor'a imza atarak sözümü de tuttum. Yani o dönem Fenerbahçe'ye gitmedim. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynamak kısmet olmadı diyelim. Sözümü tuttuğum için de pişman değilim.

"GOMIS, VALENCIA, WEGHORST, SEFEROVIC..."

Etkili bir golcüsün. Türkiye Ligi'nde en çok beğendiğin forvet oyuncusu ya oyuncuları kimlerdir diye sorsam? Daha önceki dönemlerden Burak Yılmaz ve Bafetimbi Gomis diyebilirim. Gerçi Gomis Galatasaray'a döndü. Fenerbahçe'den Enner Valencia'yı da beğeniyorum. O tam 9 numara değil. Forvet arkası daha tehlikeli bence. Beşiktaş'ta oynayan Wout Weghorst çok koşuyor, mücadele ediyor ama benim stilim değil. Seferovic iyi bir golcü. Ama adaptasyon süreci de golcüler için önemlidir. Bazı hazırlık maçlarını izledim Seferovic'in. Şu anda kendini Süper Lig'de bulabilmiş değil bence. Biraz vakit lazım. Sezon daha yeni başladı.

"VAR'IN 1. LİG'DE DE OLMASI EN İYİ ŞEYLERDEN BİRİ"

Peki, gündemi meşgul eden diğer konulara gelelim. VAR sistemi bu sezon ilk kez 1. Lig'de uygulanıyor. VAR sisteminin ilk kez bu ligde uygulanması sence sıkıntı yaşatır mı kulüplere? Nasıl bakıyorsun konuya? Türkiye'de olan en iyi şeylerden biri VAR sisteminin TFF 1. Lig'de uygulanıyor olmasıdır. VAR olduğu için futbolcular da artık daha kontrollü davranıyor. Yine örnek vermek gerekirse 6 sene önce çok farklıydı! Ofsayt oluyor, penaltı pozisyonları oluyor ama hakemler göremiyor. Ayrıca bazı futbolcular örneğin tendomuza basıyorlardı, sakatlık riski oluşuyordu ama hakemler bunu görmüyordu. Şimdi VAR olduğu için bunların olma riski daha düşük. VAR onun için iyi.

"KIM'E BİR MAÇTA 3 BACAK ARASI ATTIM..."

Seni en çok zorlayan defans oyuncusu kimdi? Rakip olarak hangi oyuncuya karşı zorlandın? Galatasaray'da daha önce oynayan Marcao beni çok zorlamıştı. Serdar Aziz de biraz zorladı. Tatlı sert oynayan bir oyuncu. Fedor Kudryashov da aynı şekilde. Bir anımı anlatayım. Mesela Fenerbahçe'de oynayan Kim Min Jae'yi çok beğeniyordum. Fenerbahçe ile maç oynadık ama beni o kadar çok zorlamadı. Gerçekten beni çok zorlamadı. Biz takım olarak iyi oynamıştık. Kim Min-Jae'ye bir maçta 3 bacak arası attım (gülerek). Şimdi bakıyorum İtalya'ya transfer oldu. Yanlış anlaşılmasın. Şaka bir yana iyi stoperdi. Ona İtalya'da başarılar diliyorum.

"YERLİ VE YABANCILAR HARMANLAMALI"

Türkiye'deki yabancı kuralı için neler söylersin? 8+3 kuralı var. Bu sence yerli ve yabancı oyuncuları nasıl etkiliyor? Her sene değişiklik yapılıyor. Türkiye'de bence bu durum çözülmeli. 6 sene önce geldiğimde farklıydı. Şimdi nasıl? Türkiye'de 84 milyon insan var. Normalde ilk 11'de an azından 4-5 yerli oyuncu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yabancı ve Türk oyuncuları iyi harmanlamak lazım kadroda. O zaman kalite gelecektir diye düşünüyorum. Son zamanlarda öne çıkan Türk oyuncular oldu. Onlar da zaten Avrupa'ya gittiler. Altyapıda da çeşitli problemler var. Teknik taktik açıdan da sorunları halletmek gerek. Özellikle altyapıda bu gerekiyor diye düşünüyorum.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE İNANSIN"

Son olarak Bodrumspor taraftarlarına nasıl bir mesaj vermek istersin? Taraftarlarımız bize her zaman destek veriyor. Biz 12 adamız! Öyle bakıyorum. Onlar bize destek versinler, biz de her maçta yüzde yüzümüzü verelim. Maç maç gideceğiz. Belki Süper Lig'e de çıkacağız. Dolayısıyla taraftarlarımızdan destek istiyoruz. Taraftarlarımız bizim için her zaman değerli.